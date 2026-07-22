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Feuer bei der Entsorgung Kezo in Hinwill
Leserreporter filmt
In der Kezo Hinwil brennt es
Leserreporter berichten, dass es in der Kehrichtverwertung in Hinwil, im Zürcher Oberland, brennt.
Publiziert: 12:06 Uhr
|
Aktualisiert: 12:23 Uhr
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