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Leserreporter filmt
In der Kezo Hinwil brennt es

Leserreporter berichten, dass es in der Kehrichtverwertung in Hinwil, im Zürcher Oberland, brennt.
Publiziert: 12:06 Uhr
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Aktualisiert: 12:23 Uhr
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