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Leserreporter filmen
Blitz-Spektakel am Nachthimmel in Bern

Leserreporter im Kanton Bern filmen am Dienstagabend Blitze über dem Berner Nachthimmel.
Publiziert: vor 21 Minuten
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