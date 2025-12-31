Am Dienstag stürzte ein 53-jähriger Mann aus dem Sessellift im Distelboden in der Melchsee-Frutt. Bei dem Sturz aus zirka acht Metern Höhe wurde er lebensbedrohlich verletzt.

Angela Rosser Journalistin News

Erneut kam es in der Melchsee-Frutt im Kanton Obwalden zu einem Unfall. Wie die Kantonspolizei schreibt, fiel ein 53-jähriger Mann aus dem Sessellift.

Wie die Polizei mitteilt, stieg der Mann gegen 15.20 Uhr am Dienstagnachmittag mit weiteren Personen in den Sessellift im Distelboden Richtung Erzegg. Aus noch ungeklärten Gründen stürzte er kurz vor dem ersten Masten aus einer Höhe von zirka acht Metern aus dem Sessel in die Tiefe. Dabei wurde er lebensbedrohlich verletzt.

Mit der Rega wurde der Mann ins Spital geflogen. Hinweise für eine technische Ursache bestehen derzeit keine, teilt die Polizei mit.

In dem Skigebiet kam es bereits am Sonntag, 21. Dezember, zu einem schweren Skiunfall. Dabei wurde ein 17-Jähriger tödlich verletzt.