Darum gehts
- 17-Jähriger stürzte Sonntag auf Skipiste Bonistock-Bettenalp schwer
- Er erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und verstarb im Spital
- Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr, Rettungshelikopter war im Einsatz
Am Sonntag um circa 13 Uhr befuhr ein 17-jähriger Jugendlicher im Skigebiet Melchsee-Frutt die Skipiste Bonistock – Bettenalp. Nach dem Überfahren einer Kuppe stürzte der Jugendliche schwer. Dabei erlitt er lebensbedrohliche Verletzungen.
Er wurde mit einem Rettungshelikopter in ein ausserkantonales Spital geflogen. Zwischenzeitlich erlag er seinen schweren Verletzungen.
Im Einsatz standen der Pistenrettungsdienst, die Rega sowie die Kantonspolizei Obwalden.
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen