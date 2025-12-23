Am Sonntag ereignete sich im Skigebiet Melchsee-Frutt ein schwerer Skiunfall. Ein 17-jähriger Jugendlicher musste mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Spital geflogen werden, wo er seinen Verletzungen erlegen ist.

Darum gehts 17-Jähriger stürzte Sonntag auf Skipiste Bonistock-Bettenalp schwer

Er erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und verstarb im Spital

Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr, Rettungshelikopter war im Einsatz

Daniel Macher Redaktor News

Am Sonntag um circa 13 Uhr befuhr ein 17-jähriger Jugendlicher im Skigebiet Melchsee-Frutt die Skipiste Bonistock – Bettenalp. Nach dem Überfahren einer Kuppe stürzte der Jugendliche schwer. Dabei erlitt er lebensbedrohliche Verletzungen.

Er wurde mit einem Rettungshelikopter in ein ausserkantonales Spital geflogen. Zwischenzeitlich erlag er seinen schweren Verletzungen.

Im Einsatz standen der Pistenrettungsdienst, die Rega sowie die Kantonspolizei Obwalden.