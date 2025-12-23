DE
FR
Abonnieren

Tragischer Unfall in Obwalden
Jugendlicher (†17) stürzt auf Skipiste in Melchsee-Frutt – tot

Am Sonntag ereignete sich im Skigebiet Melchsee-Frutt ein schwerer Skiunfall. Ein 17-jähriger Jugendlicher musste mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Spital geflogen werden, wo er seinen Verletzungen erlegen ist.
Publiziert: 14:13 Uhr
|
Aktualisiert: vor 17 Minuten
1/4
Zum Unfall kam es im Skigebiet Melchsee-Frutt im Kanton Obwalden.

Darum gehts

  • 17-Jähriger stürzte Sonntag auf Skipiste Bonistock-Bettenalp schwer
  • Er erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und verstarb im Spital
  • Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr, Rettungshelikopter war im Einsatz
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Daniel_Macher_Journalist Newsteam_Blick.ch_2-Bearbeitet.jpg
Daniel MacherRedaktor News

Am Sonntag um circa 13 Uhr befuhr ein 17-jähriger Jugendlicher im Skigebiet Melchsee-Frutt die Skipiste Bonistock – Bettenalp. Nach dem Überfahren einer Kuppe stürzte der Jugendliche schwer. Dabei erlitt er lebensbedrohliche Verletzungen.

Er wurde mit einem Rettungshelikopter in ein ausserkantonales Spital geflogen. Zwischenzeitlich erlag er seinen schweren Verletzungen.

Im Einsatz standen der Pistenrettungsdienst, die Rega sowie die Kantonspolizei Obwalden.

Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen