In Brig VS muss die Feuerwehr einen Gleitschirmflieger aus einem Baum befreien. Der Mann konnte unverletzt geborgen werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Feuerwehr in Brig VS rettet Gleitschirmflieger aus Baum mit Kran

Der Mann blieb unverletzt, musste aber zur Kantonspolizei Wallis

Polizeiposten lag nur wenige Meter von der Landestelle entfernt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mattia Jutzeler Redaktor News

Es ist wohl kein alltäglicher Einsatz für die Feuerwehr in Brig VS. Die Beamten müssen am Freitag ausrücken, um einen Gleitschirmflieger aus einem Baum zu retten. Videos vom Einsatz zeigen, wie die Feuerwehrleute den Pechvogel per Kran aus dem Baum fischen.

Die Kantonspolizei Wallis bestätigt den Einsatz gegenüber Blick. Der Mann konnte unverletzt geborgen werden, heisst es. Laut einem Blick-Reporter vor Ort musste er aber auf den Polizeiposten mitgehen. Dieser befindet sich praktischerweise nur wenige Meter neben der Landestelle des Gleitschirmfliegers.