Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Feuerwehr in Brig VS rettet Gleitschirmflieger aus Baum mit Kran
- Der Mann blieb unverletzt, musste aber zur Kantonspolizei Wallis
- Polizeiposten lag nur wenige Meter von der Landestelle entfernt
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Mattia JutzelerRedaktor News
Es ist wohl kein alltäglicher Einsatz für die Feuerwehr in Brig VS. Die Beamten müssen am Freitag ausrücken, um einen Gleitschirmflieger aus einem Baum zu retten. Videos vom Einsatz zeigen, wie die Feuerwehrleute den Pechvogel per Kran aus dem Baum fischen.
Die Kantonspolizei Wallis bestätigt den Einsatz gegenüber Blick. Der Mann konnte unverletzt geborgen werden, heisst es. Laut einem Blick-Reporter vor Ort musste er aber auf den Polizeiposten mitgehen. Dieser befindet sich praktischerweise nur wenige Meter neben der Landestelle des Gleitschirmfliegers.