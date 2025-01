1/8 Seit diese Frauen über die Gewalt und die Betrügereien des «Tinder-Schwindlers» berichtet haben, konnte Blick fünf neue Opfer ausfindig machen. Foto: Magali Girardin

Auf einen Blick Fabien betrog Frauen um Zehntausende Franken, missbrauchte sie physisch und psychisch

Er gab sich als liebevoller Partner aus, bat schnell um Geld

Insgesamt soll Fabien seine Opfer um mehr als 100'000 Franken betrogen haben

Alessia Barbezat

Lydia ist knapp davongekommen. Am Freitag, den 17. Januar, erhält die 30-Jährige eine Sprachnachricht von ihrer Cousine Emma*: «Hör sofort auf, dich mit diesem Kerl abzugeben! Er ist ein kranker Mann, ein Betrüger!». Die Warnung wird von einem Video begleitet: Das Blick-Video zeigt Westschweizerinnen, die berichten, wie Fabien* sie um Zehntausende von Franken betrogen und einige von ihnen physisch und psychisch missbraucht hat.

Lydia, 31 Jahre (NE)

Auf das Erstaunen folgte schnell die Panik. Denn die Neuenburgerin hatte die Zweitschlüssel ihrer Wohnung und ihres Autos Fabien gegeben. Dem Mann, mit dem sie einige Wochen zuvor auf einer Dating-App gechattet hatte.

«Ich hatte entschieden, die Beziehung zu beenden, noch bevor der Artikel veröffentlicht wurde», berichtet Lydia am Telefon. «Mir waren Dinge aufgefallen, wie zum Beispiel, dass er kein Geld mehr hatte, dass er seinen Vater um einen Kredit bitten wollte und dass er ‹darüber reden› wollte. Das klang eindeutig nicht gut. Aber da er die Schlüssel zu meinem Haus hatte, wollte ich dafür sorgen, dass alles reibungslos abläuft.»

Screenshot eines Gesprächs zwischen Fabien und Lydia. Fabien erklärt der jungen Frau, dass seine Konten gesperrt sind. Foto: DR

Mit Hilfe einer Kollegin gelang es ihr, die Schlüssel noch am selben Tag zu bekommen. Sie verabredete sich mit Fabien am Bahnhof in Biel unter dem Vorwand einer dringenden Angelegenheit. Lydia versteckte sich im Auto, während ihre Kollegin die Schlüssel an sich nahm. «Zum Glück hat mich meine Cousine rechtzeitig gewarnt», seufzt Lydia. Ihre Cousine hatte am selben Tag einen Termin bei ihrer Kosmetikerin Amélie, die einen Monat zuvor ebenfalls Opfer von Fabien geworden war.

Amélie, 30 Jahre (NE)

«Ich habe Emma das Video gezeigt, weil ich ihr von dem Typen erzählt hatte, der sich mir gegenüber schlecht verhalten hatte. Ich war mir sicher, dass es sich um Fabien handelte, weil er mir – schlecht – von seiner Ex erzählt hatte, die im Video aussagt», erzählt Amelie. «Und selbst dann hatte ich noch Glück im Vergleich zu dem, was die anderen Frauen erlebt haben», räumt die 30-Jährige ein. Von Jeanne* erpresste er 30'000 Franken. Von Nora* 23'000 Franken. Von Marine* und Mélissa* 10'000 Franken. Von Laurence* 4000 Franken. Elsa* wurde geschlagen. Laura Cirone und Vanessa Ramires verklagen ihn unter anderem wegen häuslicher Gewalt.

Die Kosmetikerin fährt fort: «Aber ich habe mich in ihrer Geschichte wiedererkannt. Fabien behauptete, dass er alles liebte, was ich liebte, und bombardierte mich mit Liebesbotschaften und versprach mir ein Leben zu zweit. Ich war die Frau seines Lebens.» Sehr schnell wollte er zusammenziehen und bat sie darum, ihm «auszuhelfen». Er brauche Geld für seinen Umzug und sein eigenes Konto sei gesperrt. «Ich habe ihm 600 Franken geliehen», erzählt Amélie.

Es folgten, wie bei den anderen Frauen, verbale Gewalt und endlose Streitereien, die Fabien auf seinem Handy aufnahm, «um Beweise zu sichern». Bis Amélie ihn vor die Tür setzte. «Er hatte alle seine Sachen bei mir zu Hause. Ich habe ihm gedroht, sie so lange zu behalten, bis er mir mein Geld zurückgibt.» Das tat er schliesslich, ohne sie mit aggressiven Nachrichten zu belästigen.

«Wenn ich aussage, dann nur, damit er verhaftet wird. Es kann nicht sein, dass dieser Typ immer noch herumrennt», sagt die Kosmetikerin. «Er ist gefährlich. Er hat mir gesagt, dass er seit Monaten Single ist und dass er ein Kind mit mir haben möchte. Ich habe die Pille abgesetzt und wir hatten ungeschützten Geschlechtsverkehr. Ich habe Angst um meine Gesundheit, da ich seine Vorgeschichte kenne.»

Sabrije, 36 Jahre (VD)

Beim Durchblättern der Seiten der Zeitschrift «L'illustré» erkannte Sabrije (36) den Mann, mit dem sie von März bis April 2024 zusammen war. «Das kann kein Zufall sein», erzählt die 36-Jährige. Auch ihr hatte er von seiner «verrückten» Ex erzählt, die ihm den Kontakt zu seinem Kind verwehrte. Er sei ein armer «Solo-Daddy», der dazu noch seinen Job als Koch verloren hatte. «Alles passte.»

Auch sie lernte Fabien über eine Dating-App kennen, und er versuchte es mit der gleichen Masche. Doch: «Er wollte, dass wir anfangen, gemeinsam nach Wohnungen zu suchen. Da wurde ich misstrauisch», erzählt die Coiffeuse. «Und dann kamen sehr schnell abwertende Bemerkungen über meinen Job oder meine Art, mich zu kleiden. Ich war ‹dumm›, meine Kleidung war ‹schockierend›. Er hatte seinem Vater Fotos gezeigt, der das Gleiche dachte, hatte er mir erzählt. Ich beschloss, mit diesem Kerl aufzuhören. Ich lasse mir von einem narzisstischen Perversen nicht vorschreiben, wie ich mich zu kleiden habe.»

Screenshot eines Gesprächs zwischen Fabien und Sabrije, in dem der Serienmanipulator die junge Frau beschimpft. Foto: DR

«Insgesamt hat er mir 1048 Franken abgeknöpft», sagt Sabrije, deren Fall von einer Anwältin betreut wird. Unter anderem 700 Franken für «ihre Miete», nach dem altbekannten Muster: gesperrte Konten, Androhung der Zwangsräumung und das Versprechen einer schnellen Rückzahlung. Derzeit ist es unmöglich, Fabien aufzuspüren, da sein Aufenthaltsort nicht bekannt ist. Doch die junge Frau gibt nicht auf: «Ich habe ihm jeden Tag geschrieben, dass er mir mein Geld zurückgeben soll.»

Screenshot eines Gesprächs zwischen Fabien und Sabrije. Als sie ihn bittet, ihr Geld zurückzuzahlen, antwortet Fabien: «Okay, können wir nicht wieder miteinander schlafen, wenn du zu mir kommst?» Foto: DR

Doch seine Antworten sind irritierend. Als die Waadtländerin ihn aufforderte, ihr Geld zurückzuzahlen, um ihn «loszuwerden», antwortete Fabien: «Okay. Können wir nicht wieder miteinander schlafen, wenn du zu mir kommst?». «Er ist verrückt», schimpft Sabrije. «Das einzig Positive an dieser Geschichte ist, dass ich verstanden habe, dass ich nicht die Einzige bin, die betrogen wurde. Ich schäme mich nicht mehr so sehr.» Unter den Opfern befinden sich auch einige Männer, mit zwei von ihnen konnte Blick sprechen.

Stanis, 28 Jahre (NE)

«Als ich mir das Video in den sozialen Medien angesehen habe, dachte ich, dass sich das Blatt endlich gewendet hat. Dass Fabien früher oder später für alles, was er getan hatte, bezahlen würde», sagt Stanis Bryois am Telefon.

Fabien lernte er 2018 kennen, erzählt Stanis. «Er tauchte von einem Tag auf den anderen in unserer Motorradgruppe auf. Wir fuhren zusammen, verstanden uns gut und es entstand eine wunderbare Freundschaft. Er wurde zu meinem besten Kumpel. Meine Familie hat ihn mit offenen Armen empfangen. Wir haben ihn moralisch bei seinen Strapazen unterstützt, denn er sagte, er habe eine schwere Kindheit gehabt.» Dann der Entschluss, gemeinsam ein Geschäft zu eröffnen. Sie mieteten eine Garage, um daraus «ein Hauptquartier unter Freunden zu machen, um zu schrauben und Bier zu trinken».

Eines Abends erzählt Fabien, dass er Schulden hat. Er bat ihn, ihm 5000 Franken zu leihen. Der Neuenburger willigte ein. «Ich hatte dank der Armee ein paar Ersparnisse. Seit Monaten hingen wir zusammen ab. Sein Familien- und Berufsleben schien chaotisch zu sein, aber er hatte mir versprochen, es mir mit seinem nächsten Gehalt zurückzuzahlen. Er tat mir leid.»

Monate später erhielt Stanis einen Anruf vom Besitzer der Autowerkstatt. Fabien habe seit Monaten seinen Mietanteil nicht bezahlt, sagt er. «Da habe ich angefangen, mir Sorgen um meine 5000 Franken zu machen», berichtet der 28-Jährige.

Jackpot in der Westschweizer Lotterie

Aber Fabien hatte Glück und erzählte ihm, dass er im Lotto gewonnen hatte. «Natürlich habe ich ihm nicht geglaubt – am Anfang», doch Fabien war so überzeugend, dass er sogar zu Stanis Eltern kam und mit ihnen seinen Gewinn feierte.

«Und das Schlimmste habe ich noch gar nicht erzählt!», lacht Stanis gezwungen. «Ein paar Tage nach diesem wundersamen Gewinn nahm er mich mit zu einem Motorradhändler, um mir mein Traummotorrad zu kaufen. Für 25'000 Franken. Er hatte es tatsächlich vor meinen Augen vorbestellt und mir gesagt, dass er mir für alles danken wollte, was ich für ihn getan hatte. Da glaubte ich ihm seine Lotteriegeschichte. Welcher vernünftige Mensch würde seinem besten Freund so etwas antun?»

Doch das Motorrad kam nie und Stanis musste sich eingestehen, dass er sich täuschen liess. «Ich habe ihn mit ein paar Freunden in die Enge getrieben, damit er einen Schuldschein unterschreibt. Er schuldete mehreren von uns Geld», sagt der Motorradfahrer.

Fabien verschwand für eine Weile, um einige Monate später in sozialen Netzwerken wieder aufzutauchen. «Mein Blut hat nur so geflackert. Ich habe ihn öffentlich an den Pranger gestellt und gesagt, dass alles, was er erzählt, gelogen ist», erzählt der 28-Jährige.

Wiedersehen auf der Polizeiwache

Später erhält Stanis einen Anruf von der Polizei, dass Fabien ihn wegen Verleumdung verklagt. Die Angelegenheit wird durch eine Schlichtung auf der Polizeiwache beigelegt. Fabien verpflichtet sich, Stanis die 5000 Franken zu zahlen, die er ihm schuldet, wenn er die verleumderischen Posts löscht. Der Neuenburger bedauert: «Es war seine damalige Freundin, die die Summe überwiesen hat. Die gleiche Frau, von der er 30'000 Franken erpresst hat, wie ich im Blick-Artikel lesen konnte.»

In Stanis Geschichte gab es zwar keine physische oder psychische Gewalt, doch Fabiens Vorgehensweise war die gleiche – viel Aufmerksamkeit und freundliche Nachrichten. «Er hat gespürt, dass ich auf der Suche nach einer freundschaftlichen Beziehung war, ich fühlte mich in diesem Moment einsam und er hat das ausgenützt.»

Bastien*, 31 Jahre (NE)

Bastien* gehört zu Stanis' Freundeskreis. Er war einer von denen, die loszogen, um Fabien in die Enge zu treiben. «Wir sind zusammen in die Ferien gefahren, er hat vor Ort nichts bezahlt, unter dem Vorwand, dass seine Bankkonten gesperrt seien. Er hat sogar eine Geschichte über eine gehackte Karte aus dem Ausland erfunden», berichtet der 30-Jährige.

Am Ende der Reise rechnet Bastien nach. Fabien schuldet ihm rund 2000 Franken. «Ich habe ihn monatelang jeden Tag belästigt, um mein Geld zurückzubekommen. Schliesslich hat er mir das Geld nach und nach zurückgezahlt. Wahrscheinlich mit dem Geld von jemand anderem», bedauert Bastien.

Andere hatten nicht so viel Glück. Insgesamt soll Fabien seine Opfer um mehr als 100'000 Franken betrogen haben. Er wurde von Laura Cirone und Vanessa Ramires wegen häuslicher Gewalt verklagt, doch der Schwindler erschien letzten Monat nicht zu seinem Prozess in Moutier BE. Blick erfuhr auch, dass eine ehemalige Freundin von Fabien Ende 2024 in Frankreich eine Klage wegen Vertrauensmissbrauchs und Gewalt eingereicht hatte. Nichts scheint den Tinder-Schwindler aus der Romandie aufhalten zu können.

*Name geändert