DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Schweiz
Ja-Komitee der Individualbesteuerung feiert schon
Jubelstimmung vor Ort
Ja-Komitee der Individualbesteuerung feiert Sieg
Beim Ja-Lager der Individualbesteuerung bricht schon vor dem definitiven Ergebnis Jubelstimmung aus.
Publiziert: 14:28 Uhr
|
Aktualisiert: 14:32 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Abstimmungssonntag vom 8. März 2026
2:02
Blick-Elefantenrunde
«Ideologische Blockadepolitik»
FDP-Co-Präsidentin schiesst gegen Mitte-Initiative
0:55
Nach Halbierungs-Debakel
Jetzt spricht SRG-Wille erstmals
1:59
SVP-Nationalrat Matter
«Wir wussten, die SRG ist eine Übermacht»
2:23
Jubelstimmung vor Ort
Ja-Komitee der Individualbesteuerung feiert Sieg
2:20
Kommentar
Nach deutlichem Sieg
«Für die SRG bleibt es ungemütlich»
1:10
Urs Furrer zu SRG-Initiative
«Es war ein Kampf zwischen David und Goliath»
1:41
«War verhalten optimistisch»
Kathrin Bertschy zu Individualbesteuerungs-Hochrechnung
0:29
Ja zu Individualbesteurung
Frauen jubeln nach Resultat der Hochrechnungen
1:22
«Es berührt mich mega»
FDP-Grossrätin Esseiva wird im Blick-Interview emotional
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen