Jubelstimmung vor Ort
Ja-Komitee der Individualbesteuerung feiert Sieg

Beim Ja-Lager der Individualbesteuerung bricht schon vor dem definitiven Ergebnis Jubelstimmung aus.
Publiziert: 14:28 Uhr
|
Aktualisiert: 14:32 Uhr
Abstimmungssonntag vom 8. März 2026
