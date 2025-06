1/5 Die Schweiz heizt sich auf. Hoch Zora bringt uns ins Schwitzen. Sonntag wird der heisseste Tag. Foto: Meteo Schweiz

Darum gehts Tipps zur Abkühlung und Flüssigkeitszufuhr bei Sommerhitze

Vermeide Alkohol und Kaffee, um Dehydrierung zu verhindern

Mindestens 1,5 Liter Wasser täglich trinken, um gesund zu bleiben Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Johannes Hillig Redaktor News

Jetzt kommt die Schwitze-Hitze – inklusive Tropennächte. Die nächsten Tage werden heiss. Sehr heiss. Bis zu 34 Grad sind möglich. Darum 34 Tipps gegen die Hitze.

1. Trinken, trinken, trinken! Mindestens 1,5 Liter täglich. Sonst drohen Kopfschmerzen, Kreislaufprobleme und sogar Hitzeschlag.

2. Auf Alkohol verzichten. Er entzieht dem Körper Flüssigkeit.

3. Auf Kaffee verzichten. Das Koffein bringt zwar den Kreislauf in Schwung, aber nur für kurze Zeit. Das stresst den Körper.

4. Eisgekühlte Getränke vermeiden. Kalte Flüssigkeit muss der Körper erst auf seine normale Körpertemperatur aufheizen – und schwitzt gleich noch mehr.

5. Lauwarmen Früchtetee oder Wasser mit Zitrone trinken.

6. Auch kalte Duschen und Bäder sind kontraproduktiv, weil sich die Blutgefässe zusammenziehen. Das steigert die Durchblutung der Haut – und wir bekommen heiss. Besser: lauwarm duschen.

7. Profitrick: beim Duschen etwas Teebaumöl ins Shampoo geben. Das kühlt den Kopf.

8. Nur leichte Kost essen. Salat, Obst und Gemüse sorgen zudem für zusätzliche Flüssigkeitszufuhr.

9. Salzige Speisen helfen, den Salzverlust auszugleichen.

10. Scharf essen: Chili, Tabasco oder Ingwer. Das regt die Schweissproduktion an und kühlt den Körper runter.

11. Nur frühmorgens lüften, wenn die Luft draussen kühler ist. Den Tag über Rollläden runter!

12. Im Schlafzimmer nasse Tücher aufhängen. Wenn sie trocknen, entziehen sie der Luft Wärme.

13. Eiswasser in eine Wärmeflasche füllen und ins Bett legen. Doch Vorsicht: Nur an Arme oder Beine legen, auf dem Bauch kann die Kühlung zu Nierenbeschwerden führen.

14. Ventilatoren aufstellen. Am besten auf der höchsten Stufe laufen lassen.

15. Profitrick: Ein Handtuch gefüllt mit Eiswürfeln vor den Ventilator hängen.

16. Draussen unter dem Sternenhimmel schlafen.

17. Daheim nicht nackt schlafen. Erkältungsgefahr! Als Decke am besten ein dünnes Laken aus Naturfasern, etwa Baumwolle, Seide oder Leinen nehmen.

18. Kühlen Kopf bewahren: Kopfkissenbezug in den Tiefkühler packen.

19. Elektrische Geräte im Zimmer ausschalten. Sie heizen den Raum zusätzlich auf.

20. Sex haben! Denn bei Hitze steigt die Lust. Grund: Genitalien werden besser durchblutet, ergo sind sie sensibler.

21. Allerdings sollte der Sex nicht allzu wild sein, sonst macht der Kreislauf schlapp!

22. Gegen das Schwitzen Salbeitee trinken oder am Abend etwas Apfelessig unter die Achseln tupfen.

23. Richtige Kleidung tragen. Wie bei den Bettlaken sind Baumwolle, Seide oder Leinen zu empfehlen. Polyester vermeiden! Die Chemiefaser ist nicht atmungsaktiv.

24. Schnürballerinas, Strappy Heels oder enge Riemchensandalen lassen die Füsse anschwellen. Birkenstock, Espadrilles, Adiletten bieten mehr Freiraum.

25. Ein kaltes Tuch in den Nacken oder auf die Handgelenke legen.

26. Unterarme, Handgelenke oder Beine unter kühles Wasser halten. Das erfrischt den Körper.

27. Sich ein kühles Fussbad gönnen. Im Büro Kühlpads für die Füsse verwenden. Vor allem bei sitzenden Tätigkeiten können die Füsse anschwellen.

28. Unter langen Haaren kann sich die Hitze stauen. Also: Haare nach oben binden.

29. Sonnencreme nicht vergessen! Empfohlen wird mindestens Lichtschutzfaktor 15.

30. Sport besser am Morgen oder am Abend treiben. Je heisser, desto anstrengender ist das Training für den Körper. Am Mittag ist die Hitze- und Ozonbelastung am höchsten.

31. Orte aufsuchen, an denen es kühler ist: Wald, Berge – oder Weinkeller.

32. Der Schatten von Bäumen ist demjenigen von Sonnenschirmen vorzuziehen – denn Bäume wirken wie eine natürliche Klimaanlage.

33. Raucher aufgepasst: Das Nikotin verengt die Gefässe, und der Körper kann die Wärme schlechter abgeben.

34. Und natürlich ganz wichtig: den Sommer geniessen. Also ab in die Badi!