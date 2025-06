Heftige Orkanböen mit bis zu 140 Stundenkilometer gemessen

Gewitter sind am Sonntagnachmittag von Westen her über den Jura gezogen. Insbesondere am Jurasüdfuss entstanden dadurch heftige Böen. In Neuenburg wurden Orkanböen bis 140 km/h und in Grenchen SO eine Orkanböe mit einer Geschwindigkeit von 127 km/h gemessen. Der Sturm führte weiter dazu, dass das Musikfestival Festi'neuch evakuiert werden musste.



Von der Orkanböe berichtete am Sonntag der Wetterdienst MeteoNews auf der Plattform X. In den kommenden Stunden verlagerten sich die Gewitter weiter nach Osten, hiess es.



Der Bund erliess praktisch für die gesamte Alpennordseite eine Gewitterwarnung. Für den Jurabogen, uns Teile der Norwestschweiz stufte er die Gefahr von Hagel und Sturmböen als erheblich ein, wie der Website naturgefahren.ch zu entnehmen war. Für Teile des Berner Oberlands und der Zentralschweiz warnten die Behörden vor erheblicher Gefahr durch Gewitter mit Starkregen.