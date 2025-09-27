Der Sommer ist wohl vorbei. Während es im Flachland regnet, ist in den Bergen der erste Schnee gefallen.

Weisses Erwachen in den Bergen – der erste Schnee ist da!

Weisses Erwachen in den Bergen – der erste Schnee ist da!

1/6 Schneefall auf der Bettmeralp am Samstagmorgen. Foto: Leserreporter

Darum gehts Schneefall in den Bergen, Regen im Flachland: Achterbahn-Wetter in der Schweiz

Sonntag bleibt trocken, teilweise wird es noch einmal richtig warm

Schneefallgrenze zwischen 1800 und 2100 Metern, bis zu 50 Zentimeter Neuschnee Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Johannes Hillig Redaktor News

Und plötzlich ist alles weiss: Leserbilder zeigen, wie Schneeflocken am Samstagmorgen auf der Bettmeralp im Kanton Wallis vom Himmel fallen. Und auch das Berggasthaus First in Grindelwald im Kanton Bern hatte ein weisses Erwachen. Jede Menge Neuschnee! Und es dürfte jetzt erstmal so weiter gehen.

Die Schneefallgrenze pendelt, wie Meteo Schweiz am Freitag schon prognostizierte, zwischen 1800 und 2100 Metern. Besonders für die westlichen und südlichen Alpen sind viel Schnee vorhergesagt. Bis zu 50 Zentimeter!

Dass jetzt schon Schnee fällt, überrascht Meteorologe Roger Perret von Meteo News nicht. «Für die Jahreszeit ist die Schneefallgrenze nicht so wahnsinnig tief», sagte er diese Woche zu Blick.

Gute Aussichten für nächste Woche

Während es in den Bergen schneit, müssen wir uns im Flachland vor dem Regen schützen. Der Vormittag wird vielerorts nass. Gegen Nachmittag und Abend entspannt sich der Himmel wieder. Und: Der Sonntag bleibt trocken. Teilweise wird es sogar noch mal richtig warm, wenn auch nicht über 20 Grad. Aber immerhin: In einigen Regionen sind bis zu 18 Grad am Sonntag möglich. Auch die nächste Woche dürfte freundlich werden. Heisst: wenig Regen und höhere Temperaturen.

Der Sommer ist aber definitiv vorbei. Seit dem 22. September hat der Herbst aus astronomischer Sicht begonnen. Meteorologisch wurde der Herbst bereits am 1. September eingeläutet.