Darum gehts
- Finnland ist erneut das glücklichste Land weltweit laut Uno-Bericht
- Schweiz landet auf Platz 10 der Glücksrangliste
- Hohe Social-Media-Nutzung senkt Wohlbefinden, besonders in Westeuropa
Der neue Weltglücksbericht ist da! Jährlich wird das glücklichste Land der Welt gekürt. Es wird jeweils pünktlich zum Weltglückstag am 20. März publiziert.
Wenig überraschend landete Finnland auf Platz 1. Mit Island, Dänemark und Schweden schaffen es drei weitere nordische Länder in die Top 5.
Auch die Schweiz schafft es in die ersten zehn und belegt somit einer der Spitzenplätze.
Das sind die zehn ersten Länder:
- 1. Platz: Finnland
- 2. Platz: Island
- 3. Platz: Dänemark
- 4. Platz: Costa Rica
- 5. Platz: Schweden
- 6. Platz: Norwegen
- 7. Platz: Niederlande
- 8. Platz: Israel
- 9. Platz: Luxemburg
- 10. Platz: Schweiz
Fokus auf soziale Medien gelegt
Inhaltlich rückt der diesjährige Bericht ein Thema in den Fokus, das auch hierzulande zunehmend an Bedeutung gewinnt: soziale Medien. Eine intensive Nutzung sozialer Medien kann das Wohlbefinden junger Menschen in westlichen Ländern beeinträchtigen.
Die Analyse der Uno-Initiative Sustainable Development Solutions Network und des Unternehmens Gallup macht deutlich, dass dieser Einfluss differenziert betrachtet werden muss.
Hohe Nutzungsdauer = geringeres Wohlbefinden
Eine hohe Nutzungsdauer steht im Durchschnitt mit geringerem Wohlbefinden in Zusammenhang – besonders bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen in englischsprachigen Ländern und Westeuropa.
Gleichzeitig betont der Bericht, dass soziale Medien nicht grundsätzlich negativ sind. Entscheidend ist vielmehr, welche Plattformen genutzt werden, wie sie gestaltet sind und ob sie echte soziale Beziehungen stärken – oder vor allem auf Aufmerksamkeit und Vergleich ausgerichtet sind.
Für den Bericht wurde das Befinden der Menschen in 147 Ländern zwischen 2023 und 2025 abgefragt. In die Bewertung fliessen verschiedene Faktoren ein – darunter die wirtschaftliche Situation, gesundheitliche Begebenheiten und Freizeit.