Finnland bleibt das glücklichste Land der Welt! Der Weltglücksbericht 2026 zeigt: Erneut belegen die skandinavischen Länder die Spitzenplätze. Auch die Schweiz landet in den Top 10.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Finnland ist erneut das glücklichste Land weltweit laut Uno-Bericht

Schweiz landet auf Platz 10 der Glücksrangliste

Hohe Social-Media-Nutzung senkt Wohlbefinden, besonders in Westeuropa War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Der neue Weltglücksbericht ist da! Jährlich wird das glücklichste Land der Welt gekürt. Es wird jeweils pünktlich zum Weltglückstag am 20. März publiziert.

Wenig überraschend landete Finnland auf Platz 1. Mit Island, Dänemark und Schweden schaffen es drei weitere nordische Länder in die Top 5.

Auch die Schweiz schafft es in die ersten zehn und belegt somit einer der Spitzenplätze.

Das sind die zehn ersten Länder:

1. Platz: Finnland

2. Platz: Island

3. Platz: Dänemark

4. Platz: Costa Rica

5. Platz: Schweden

6. Platz: Norwegen

7. Platz: Niederlande

8. Platz: Israel

9. Platz: Luxemburg

10. Platz: Schweiz

Fokus auf soziale Medien gelegt

Inhaltlich rückt der diesjährige Bericht ein Thema in den Fokus, das auch hierzulande zunehmend an Bedeutung gewinnt: soziale Medien. Eine intensive Nutzung sozialer Medien kann das Wohlbefinden junger Menschen in westlichen Ländern beeinträchtigen.

Die Analyse der Uno-Initiative Sustainable Development Solutions Network und des Unternehmens Gallup macht deutlich, dass dieser Einfluss differenziert betrachtet werden muss.

Hohe Nutzungsdauer = geringeres Wohlbefinden

Eine hohe Nutzungsdauer steht im Durchschnitt mit geringerem Wohlbefinden in Zusammenhang – besonders bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen in englischsprachigen Ländern und Westeuropa.

Gleichzeitig betont der Bericht, dass soziale Medien nicht grundsätzlich negativ sind. Entscheidend ist vielmehr, welche Plattformen genutzt werden, wie sie gestaltet sind und ob sie echte soziale Beziehungen stärken – oder vor allem auf Aufmerksamkeit und Vergleich ausgerichtet sind.

Für den Bericht wurde das Befinden der Menschen in 147 Ländern zwischen 2023 und 2025 abgefragt. In die Bewertung fliessen verschiedene Faktoren ein – darunter die wirtschaftliche Situation, gesundheitliche Begebenheiten und Freizeit.