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Inklusive Rega und Feuerwehr
Video zeigt Einsatzkräfte am Bahnhof in Burgdorf

Tödlicher Bahnunfall in Burgdorf BE: Ein Mann geriet am Donnerstagabend auf die Gleise und wurde von einem Zug erfasst. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.
Publiziert: 13:28 Uhr
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