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Influencer Noel spricht über Blitzer und Bussen
Influencer Noel erklärt Vorfall
«Der Blitzer hat mich doppelt hops genommen»
Dem Influencer Noel wurde zweimal derselbe Blitzer zum Verhängnis. Im Video erfährst du, wie das passieren konnte.
Publiziert: 17:00 Uhr
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