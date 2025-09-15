Am Schulhaus Ruopigen im Luzerner Stadtteil Reussbühl wurden zwischen Freitagabend und Samstagmorgen mit Farbspray verfasste Nachrichten angebracht. Der schockierende Inhalt: ein angedrohter Amoklauf am Montag und Morddrohungen gegen einen Mann und dessen Familie.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Riesige Grossbuchstaben, leuchtend rote Farbe – die Nachrichten, die am Schulhaus Ruopigen im Luzerner Stadtteil Reussbühl an der Aussenfassade prangten, waren nicht zu übersehen. Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen wurden mehrere Amoklaufdrohungen und Morddrohungen an die Wände der Sekundarschule gesprüht.

Der Inhalt der Botschaften schockiert: «Amoklauf am Montag» – dahinter ein Name, den Blick bewusst unkenntlich gemacht hat. Augenscheinlich richtet sich die Drohung gegen eine bestimmte Person. «Ich kille deine Familie du HS», heisst es dahinter. Die Abkürzung «HS» steht für die Beleidigung «Hurensohn».

Das sagt die Polizei

Ein Leser meldete Blick die Drohungen. «Meine Familie wohnt direkt neben dem Schulhaus», erklärt der Leserreporter. Am Samstag befanden er und seine Freundin sich mit ihrem kleinen Kind auf einem nahe gelegenen Spielplatz. «Auf einmal kam jemand auf uns zu und wies uns auf die Nachrichten am Schulhaus hin.»

«Wir haben sofort nachgeschaut und sahen die Polizei und den Hauswart vor Ort», erzählt er weiter. Dort sahen sie auch den Inhalt der Nachrichten. «Ich denke, es handelt sich um einen Schüler, der hässig ist», vermutet er. Sorgen mache er sich trotz der direkten Nachbarschaft dennoch nicht: «Die Polizei erklärte uns, dass sie die Sache ernst nehme und am Montag auch vor Ort sein wolle.»

Auf Anfrage bestätigt die Luzerner Polizei, dass durch bislang unbekannte Täter an einem Schulhaus in der Stadt Luzern mehrere Sachbeschädigungen verübt wurden. «Derzeit laufen die Ermittlungen nach der Täterschaft», erklärt Mediensprecher Yanik Probst. Die Luzerner Polizei stehe im Austausch mit der Schule. Weitere Angaben können aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht gemacht werden, heisst es bei der Polizei.