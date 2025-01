Am Donnerstagnachmittag läuft in Dübendorf ZH ein Grosseinsatz von Polizei, Feuerwehr und Ambulanz. In der Primarschule Wil wurde ein Bedrohungsalarm ausgelöst. Es handelte sich allerdings um einen Fehlalarm.

Auf einen Blick Grosseinsatz in Dübendorf ZH bei Primarschule Wil

Angeblich mehr als 100 Einsatzwagen und Polizeiautos vor Ort

212 Kinder besuchen die betroffene Primarschule

Marian Nadler Redaktor News

Am Donnerstagnachmittag läuft in Dübendorf ZH ein Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Ambulanz. Ein Leserreporter sprach gegenüber Blick von einem «Grosseinsatz». Angeblich sollen Dutzende Einsatzwägen vor Ort sein. «Was ist bitte in Dübendorf los? Ich habe noch nie im Leben so viele Polizeiautos mit Blaulicht gesehen», schrieb eine Augenzeugin auf X.

Die Mitarbeiterin einer nahegelegenen Tapas Bar sagte, sie habe mehr als 100 Autos gezählt. «Aber mehr weiss ich auch nicht.»

Einsatz bestätigt

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt auf Blick-Anfrage einen Einsatz bei der Primarschule Wil. Man sei vor Ort. «Ein Bedrohungsalarm ist eingegangen», so Mediensprecher Roger Bonetti, der allerdings Entwarnung gab. Es habe sich um einen Fehlalarm gehandelt. «Wir haben das Gebäude durchsucht und nichts gefunden. Weitere Abklärungen zu dem Vorfall laufen.»

Das Primarschulhaus Wil hat Kapazitäten für sechs Klassen. Aktuell besuchen 212 Kinder die Schule.