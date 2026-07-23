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ETH-Hydrologin erklärt die Trockenheit in der Schweiz
Hydrologin erklärt
«Das Wasser wird in Zukunft jeden Tag knapper»
Blick besucht mit Hydrologin Manuela Brunner die Albula. Die Hydrologin erklärt, wie die Trockenheit dieses Jahr den Wasserstand der Flüsse und Seeen beeinträchtigt.
Publiziert: 06:34 Uhr
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Pascal Scheiber
Reporter Gesellschaft
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