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Hydrologin erklärt
«Das Wasser wird in Zukunft jeden Tag knapper»

Blick besucht mit Hydrologin Manuela Brunner die Albula. Die Hydrologin erklärt, wie die Trockenheit dieses Jahr den Wasserstand der Flüsse und Seeen beeinträchtigt.
Publiziert: 06:34 Uhr
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