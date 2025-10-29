DE
Video zeigt Einsatzkräfte vor Ort
Mehre Personen evakuiert:Video zeigt Einsatzkräfte vor Ort

Grosseinsatz in Meilen ZH wegen Rauchentwicklung
Über 100 Personen mussten aus Hallenbad und Schulhaus evakuiert werden

In Meilen ZH musste am Mittwochvormittag ein Hallenbad evakuiert werden, da aus einem Gebäude Rauch aufstieg. Über 100 Personen wurden evakuiert, darunter Kinder. Mehrere Personen mussten auch ins Spital gebracht werden.
Publiziert: vor 45 Minuten
|
Aktualisiert: vor 2 Minuten
In Meilen ZH musste am Mittwochvormittag das Hallenbad aufgrund von Rauchentwicklung evakuiert werden.
Foto: Gemeinde Meilen
Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk


Das Hallenbad Meilen ZH musste am Mittwochvormittag evakuiert werden. Um etwa 9 Uhr erhielt die Kantonspolizei Zürich die Meldung, dass aus einem Gebäude Rauch aufstieg. Die Feuerwehr evakuierte daher umgehend das Hallenbad, wie die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage bestätigte. 

Über 100 Personen mussten aus dem Hallenbad und dem benachbarten Schulhaus Allmend evakuiert werden, darunter viele Kinder. Das Hallenbad musste wegen des Rauchs gelüftet werden. Mehrere Personen, auch Kinder, wurden aufgrund des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht, erklärte der Mediensprecher der Polizei weiter. 

Einsatz läuft noch immer

Die Evakuierung des Schulhauses sei eine Vorsichtsmassnahme im Zusammenhang mit dem Einsatz gewesen, so der Mediensprecher. Der Einsatz läuft noch immer. Zahlreiche Krankenwagen sind vor Ort. Die evakuierten Kinder und Erwachsenen wurden medizinisch betreut. 

Vor Ort sind Einsatzkräfte der Sanität, Polizei und Feuerwehr. Der Brand war rasch gelöscht, so der Mediensprecher. Wie die Nachrichtenagentur SDA berichtet, dürfte der Brand eine technische Ursache haben. 

+++ Update folgt +++

