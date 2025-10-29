Darum gehts
- Kinder nutzen Sprinklerrohr statt Planschbecken wegen Wasserqualitätsproblemen
- Modernisierung des 60-jährigen Beckens mit Wasseraufbereitungsanlage geplant
- Projektkosten betragen 3,68 Millionen und Fertigstellung ist Frühling 2027
Statt eines gefüllten Beckens stehe den Kindern auf der Josefwiese heute nur ein Sprinklerrohr zur Verfügung, schreibt der Stadtrat in einer Mitteilung vom Mittwoch. Grund dafür seien fehlende Anlagen zur Wasseraufbereitung. Ohne diese könne die gesetzlich geforderte Wasserqualität für ein Planschbecken nicht eingehalten werden.
Das soll sich nun ändern: Der Stadtrat will das rund 60-jährige Becken erneuern und mit einer modernen Wasseraufbereitungsanlage ausrüsten.
Zum 3,68-Millionen-Projekt gehören laut Medienmitteilung auch ein Anbau mit Technikräumen beim Gebäude Josefstrasse 195, die Instandsetzung dieses Gebäudes sowie der Ersatz der öffentlichen Beleuchtung im Park. Die Arbeiten sind ab Herbst 2026 vorgesehen und sollen bis im Frühling 2027 dauern.