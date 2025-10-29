Das Planschbecken auf der Josefwiese in Zürich soll erneuert und mit einer modernen Wasseraufbereitungsanlage ausgerüstet werden. Der Stadtrat beantragt dem Parlament dafür 3,68 Millionen Franken.

Die Josefwiese in Zürich ist ein beliebter Treffpunkt – auch für Familien. Das Planschbecken soll nun erneuert werden. (Archivbild) Foto: GAETAN BALLY

Darum gehts Kinder nutzen Sprinklerrohr statt Planschbecken wegen Wasserqualitätsproblemen

Modernisierung des 60-jährigen Beckens mit Wasseraufbereitungsanlage geplant

Projektkosten betragen 3,68 Millionen und Fertigstellung ist Frühling 2027 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Statt eines gefüllten Beckens stehe den Kindern auf der Josefwiese heute nur ein Sprinklerrohr zur Verfügung, schreibt der Stadtrat in einer Mitteilung vom Mittwoch. Grund dafür seien fehlende Anlagen zur Wasseraufbereitung. Ohne diese könne die gesetzlich geforderte Wasserqualität für ein Planschbecken nicht eingehalten werden.

Das soll sich nun ändern: Der Stadtrat will das rund 60-jährige Becken erneuern und mit einer modernen Wasseraufbereitungsanlage ausrüsten.

Zum 3,68-Millionen-Projekt gehören laut Medienmitteilung auch ein Anbau mit Technikräumen beim Gebäude Josefstrasse 195, die Instandsetzung dieses Gebäudes sowie der Ersatz der öffentlichen Beleuchtung im Park. Die Arbeiten sind ab Herbst 2026 vorgesehen und sollen bis im Frühling 2027 dauern.