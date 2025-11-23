Feuerwehreinsatz in Maladers: Ein Erdrutsch hat ein Haus erfasst und beschädigt. Zwei Menschen wurden unverletzt aus dem Haus gebracht.

1/2 Die Feuerwehr rettete zwei Menschen aus dem teilweise verschütteten Haus. Foto: Stadtpolizei Chur

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In der Nähe von Chur GR geriet am Samstagabend ein Hang in Bewegung. Ein Haus in Maladers ist dabei teilweise verschüttet worden. Verletzt wurde niemand, wie die Stadtpolizei Chur mitteilte.

Der Erdrutsch habe sich im Hang hinter dem Haus gelöst und dieses erfasst, schrieb die Stadtpolizei. Zwei Bewohner mussten demnach von der Feuerwehr der Stadt Chur aus ihrem Haus gerettet werden.

Die Arosastrasse, die durch die Gemeinde führt, sei ebenfalls teilweise verschüttet worden. Zur Räumung und Sicherung sei die Strasse während zwei Stunden vollständig gesperrt gewesen, schrieb die Stadtpolizei Chur weiter.