Die Feuerwehr rettete zwei Menschen aus dem teilweise verschütteten Haus.
Foto: Stadtpolizei Chur
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
In der Nähe von Chur GR geriet am Samstagabend ein Hang in Bewegung. Ein Haus in Maladers ist dabei teilweise verschüttet worden. Verletzt wurde niemand, wie die Stadtpolizei Chur mitteilte.
Der Erdrutsch habe sich im Hang hinter dem Haus gelöst und dieses erfasst, schrieb die Stadtpolizei. Zwei Bewohner mussten demnach von der Feuerwehr der Stadt Chur aus ihrem Haus gerettet werden.
Die Arosastrasse, die durch die Gemeinde führt, sei ebenfalls teilweise verschüttet worden. Zur Räumung und Sicherung sei die Strasse während zwei Stunden vollständig gesperrt gewesen, schrieb die Stadtpolizei Chur weiter.