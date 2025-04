In Landquart GR ist in der Nacht auf Karfreitag ein Bancomat gesprengt worden. Zwei Männer konnten kurz darauf im Kanton St. Gallen festgenommen werden.

Foto: Kantonspolizei Graubünden

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Täterschaft sprengte den Bancomaten auf dem Areal der Shell-Tankstelle Ganda bei Landquart kurz nach 1 Uhr, wie die Kantonspolizei Graubünden am Freitag mitteilte. Der Geldausgabeautomat sei völlig zerstört worden. Die Täterschaft habe die Geldkassetten mit dem Bargeld entwendet.

In der grossangelegten Fahndung durch die Kantonspolizeien Graubünden und St. Gallen sowie die Landespolizei Fürstentum Lichtenstein konnten bei Bad Ragaz SG um 01.35 Uhr zwei Männer verhaftet werden. Ebenfalls im Einsatz stand das Forensische Institut Zürich.

Die Kantonspolizei Graubünden nahm in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Polizei (Fedpol) sowie der Kantonspolizei St. Gallen die Ermittlungen zunächst unter der Verantwortung der Staatsanwaltschaft St. Gallen auf. Später wurde die Leitung der Bundesanwaltschaft übergeben, die für Sprengstoffdelikte zuständig ist, wie die Polizei weiter schrieb.

Dieses Jahr kam es bereits zu einer Bancomaten-Sprengung Anfang April im Kanton Waadt, je einer Ende März in Arni AG und Mörschwil SG sowie einer Anfang Februar in Sevelen SG. 2024 wurden laut Fedpol bis Mitte Dezember 25 Bancomaten in die Luft gejagt. Das waren so viele wie nie zuvor.