Bündner Jäger schiessen über 4600 Hirsche

Sie haben das Ziel des Abschussplans 2025 erreicht. Wegen warmem Wetter blieben die Tiere bis zuletzt weit verteilt und erschwerten somit die Jagd.

Darum gehts Bündner Jäger schossen 2025 insgesamt 4630 Hirsche

Warmes Wetter erschwerte die Jagd, Tiere blieben weiträumig verteilt

Allein während der Sonderjagd wurden 1049 Hirsche erlegt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Bündner Jägerinnen und Jäger haben während den Jagden im vergangenen Jahr 4630 Hirsche geschossen. Weiter erlegten sie gemäss dem Kanton 2776 Rehe, über 2800 Gämsen sowie 78 Wildschweine.

«Mit einem Gesamtergebnis von 4630 Hirschen und 2776 Rehen wurde der kantonale Abschussplan beim Hirsch um über 95 Prozent und beim Reh vollständig erfüllt», lässt sich Lukas Walser vom Bündner Amt für Jagd und Fischerei (AJF) in einer Mitteilung vom Mittwoch zitieren. Die Jagd auf Schalenwildtiere, darunter fallen unter anderem Hirsche, Rehe und Gämse, endete am 20. Dezember 2025.

Die Jagdbedingungen während der Sonderjagd auf Hirsche und Rehe im November und Dezember war gemäss Communiqué schwierig. Wegen des verhältnismässig warmen Wetters im Dezember und den geringen Niederschlägen hätten sich die Tiere nicht in die Wintereinstände zurückgezogen. Stattdessen blieben sie bis zum letzten Jagdtag weiträumig verteilt. «Trotzdem erlegten die Jägerinnen und Jäger 1049 Hirsche, was einer durchschnittlichen Sonderjagdstrecke entspricht», heisst es in der Mitteilung des AJF weiter.