Rentner (81) kracht mehrfach in Mauern – Führerausweis abgenommen

Am Dienstagabend crasht ein älterer Herr mit seinem Fahrzeug mehrfach in Mauern. Seinen Führerausweis ist der Rentner jetzt los.

Was war da in Maienfeld GR los?

Der Wagen des Rentners wurde beschädigt.

Ein älterer Mann (81) fuhr am Dienstag gegen 17.45 Uhr in Maienfeld GR in Begleitung einer Mitfahrerin vom Altersheim kommend in Richtung Törliweg. Dabei kollidierte er mehrmals mit Mauern beidseits der Fahrbahn.

Durch die Kollisionen wurde der Mann leicht verletzt und mit der Rettung Chur ins Kantonsspital Graubünden überführt. Dort musste er sich auch noch einer Blutprobe unterziehen lassen, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Der Fahrausweis wurde dem Mann durch die Kantonspolizei Graubünden, welche den genauen Unfallhergang abklärt, vorläufig abgenommen.