Vorfall in Bündner Alpen – Mann stürzt in die Tiefe

Erst traf es den Freund, dann die Freundin, die Hilfe holen wollte. (Symbolbild)

Johannes Hillig Redaktor News

Ein Ehepaar war mit ihrer Tochter und deren Freund am Mittwoch gegen 13 Uhr im Berninagebiet in Pontresina unterwegs, als sie von einem Gewitter überrascht wurden. Dabei wurde der Freund (26) von einem Blitz getroffen. Er stürzte daraufhin zehn Meter in die Tiefe und wurde mittelschwer verletzt, wie die Kantonspolizei Graubünden am Donnerstag mitteilt.

Während seine Freundin (25) die Rettung alarmierte, wurde ihr Mobiltelefon ebenfalls von einem Blitz getroffen. Sie wurde leicht verletzt.

Das junge Paar wurde durch die Rega mit Unterstützung eines Rettungsspezialisten Helikopter (RSH) geborgen und in ein Spital nach Zürich geflogen. Die Eltern sowie ein weiteres Ehepaar, das zu diesem Zeitpunkt unweit vom Ereignisort entfernt war und zur Hilfe kam, wurden mit einem Helikopter der Heli Bernina AG aus dem Gebiet evakuiert und zum Parkplatz Morteratsch geflogen. Die Alpinpolizei der Kantonspolizei Graubünden klärt die Umstände zu diesem Ereignis ab.