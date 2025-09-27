Motorradfahrer bei Unfall in Le Prese GR verletzt

In Le Prese in Graubünden hat sich am Samstag ein Motorradfahrer bei einem Selbstunfall verletzt. Er wurde in ein Spital gebracht.

In Le Prese GR hat sich am Samstag ein Motorradfahrer bei einem Selbstunfall Verletzungen zugezogen. Er wurde in ein Spital gebracht. (Archivbild) Foto: GIAN EHRENZELLER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der 61-jährige Deutsche fuhr als Mitglied einer Gruppe kurz nach 10.30 Uhr auf der Berninastrasse in Richtung Poschiavo, wie die Kantonspolizei Graubünden am Samstag mitteilte.

Auf der Fahrbahn habe sich das Vorderrad zwischen verbauten Gleisen und der Fahrbahn verklemmt, dadurch sei das Motorrad abrupt gestoppt worden. Der Lenker schlitterte rund sechs Meter weiter und zog sich dabei verschiedene Verletzungen zu, wie es weiter hiess.

Der Motorradfahrer wurde durch den Rettungsdienst Poschiavo ins Spital Oberengadin nach Samedan gebracht.