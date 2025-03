Schreckmoment in Chur: Ein riesiger Baum krachte am vergangenen Dienstag auf zwei Fahrzeuge, die dabei zerquetscht wurden.

Video zeigt Desaster bei Fäll-Aktion in Chur

Valentin Köpfli Redaktor News

In Chur hat es am Dienstag gewaltig gekracht: Als ein riesiger Baum gefällt werden sollte, gingen die Arbeiten komplett schief. So krachte der Baum nicht auf die vorgesehene Stelle auf einem Bauplatz, sondern auf zwei Nutzfahrzeuge von Baumpflegespezialisten.

Die genauen Umstände bleiben unklar. Die Stadtpolizei Chur und Kantonspolizei Graubünden haben keine Kenntnisse von dem Vorfall. Die beiden Firmen, deren Fahrzeuge von dem Baum zerquetscht wurden, wollen sich auf Nachfrage von Blick nicht weiter zu dem Vorfall äussern. Nur so viel: Personen seien keine zu Schaden gekommen.