Verkehrsunfall Rennradfahrer auf der Albulapassstrasse schwer verletzt

Ein 27-jähriger Rennradfahrer ist am Freitagnachmittag auf der Albulapassstrasse in La Punt GR schwer verletzt worden. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in eine Mauer.

Publiziert: vor 33 Minuten