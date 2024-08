Verkehrsunfall Lastwagenfahrer verletzt sich bei Selbstunfall in Bergün GR

Ein 43-jähriger Lastwagenfahrer ist am Freitagmittag in Bergün GR von der Strasse abgekommen und dabei leicht verletzt worden. Sein Fahrzeug touchierte eine Böschung und kippte auf die Seite, wie die Kantonspolizei Graubünden am Samstag mitteilte.