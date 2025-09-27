Autofahrer verursacht Auffahrunfall in Zizers GR

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn A13 bei Zizers ist am Freitagabend eine Autofahrerin verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie in ein Spital, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte.

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn bei Zizers wurde am Freitagabend eine Autofahrerin verletzt. (Symbolbild) Foto: STEFAN PUCHNER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Unfall ereignete sich kurz vor 22.30 Uhr auf der Südspur von Landquart in Richtung Chur. Ein 30-Jähriger fuhr in eine Baustelle ein und kollidierte mit dem Heck des Autos der 37-jährigen Frau, wie die Polizei am Samstag in einer Mitteilung schrieb.

Die Polizei führte mit dem Mann eine Atemluftprobe durch und entzog ihm den Führerausweis.