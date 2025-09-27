Autofahrer verursacht Auffahrunfall in Zizers GR

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn bei Zizers wurde am Freitagabend eine Autofahrerin verletzt. (Symbolbild)
Foto: STEFAN PUCHNER
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Der Unfall ereignete sich kurz vor 22.30 Uhr auf der Südspur von Landquart in Richtung Chur. Ein 30-Jähriger fuhr in eine Baustelle ein und kollidierte mit dem Heck des Autos der 37-jährigen Frau, wie die Polizei am Samstag in einer Mitteilung schrieb.
Die Polizei führte mit dem Mann eine Atemluftprobe durch und entzog ihm den Führerausweis.