Ein rückwärtsfahrender Lieferwagen hat am Montagmorgen einen Arbeiter in Bonaduz GR erwischt. Der 54-jährige Mann wurde ins Spital gebracht.

Der weisse Lieferwagen erfasste beim Rückwärtsfahren einen Arbeiter. Foto: Kantonspolizei Graubünden

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der 25-jährige Lenker des Lieferwagens fuhr gegen 9.20 Uhr rückwärts in der Via Ginellas. Zeitgleich querte der Arbeiter die Quartierstrasse und es kam zur Kollision, wie die Kantonspolizei Graubünden am Montagnachmittag schrieb.

Arbeitskollegen und Mitarbeitende einer nahegelegenen Arztpraxis umsorgten den Angefahrenen, bis der Rettungsdienst eintraf. Der Verunfallte wurde schliesslich nach Thusis ins Spital gebracht.