Verkehrsunfall 26-Jähriger kippt mit Lieferwagen in Brigels GR um

Ein 26-jähriger aus Ungarn ist am Samstagabend mit einem Lieferwagen im Dorf Danis in der Gemeinde Breil/Brigels GR mit einem Zaun kollidiert und auf die linke Seite gekippt. Der Mann wurde dabei verletzt, wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte.