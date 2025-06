Velounfall in Graubünden

Bei einer Mountainbike-Tour auf der Poschiavo-San Romerio Strecke 433 kam es zu einem tödlichen Sturz. Foto: Kapo Graubünden

Daniel Macher Redaktor News

Am Sonntag ist ein E-Biker auf der Talfahrt über einen Singletrail gestürzt und ist einen steilen Abhang hinunter geschleudert worden. Er konnte nur noch tot geborgen werden. Drei Kollegen waren am Mittag auf einer Tour über eine offizielle Mountainbikestrecke. Auf der Talfahrt der Poschiavo-San Romerio Strecke 433 stürzte der an dritter Stelle fahrende 57-jährige Mann aus dem Kanton Zug.

Dabei wurde er über den Singletrail hinaus einen steilen Abhang hinunter geschleudert. Die beiden vorausfahrenden Männer bemerkten erst bei einem Halt, dass ihr Kollege nicht nachkam. Sie gingen zurück und fanden das Fahrrad auf dem Trail liegend. Vom Kollegen fehlte jede Spur, worauf sie die Rega alarmierten.

Diese fand den Mann rund sechzig Meter unterhalb des Singletrails auf einer Klippe liegend. Der Rega-Arzt konnte nur noch den Tod des Verunfallten feststellen. Mit Unterstützung eines Rettungsspezialisten Helikopter wurde der Leichnam geborgen. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft klärt die Kantonspolizei Graubünden die Umstände dieses Todesfalles ab.