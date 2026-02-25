Kraftwerk Grono GR wieder vollständig in Betrieb

Das Kraftwerk Grono im Misox hat seinen Betrieb nach 18 Monaten Unterbruch wieder vollständig aufgenommen. Das Unwetter vom Juni 2024 hatte die Anlage mit dem Stausee Roggiasca im Bündner Südtal stark beschädigt. Die Reparaturen kosteten 8 Millionen Franken.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das Kraftwerk Grono sei besonders hart getroffen worden, teilte die Energieproduzentin Axpo in einer Mitteilung mit. Die weiteren fünf von der Axpo betriebenen Wasserkraftwerke im Misox seien damals nur geringfügig beschädigt worden. Sie konnten nach wenigen Tagen Unterbruch wieder in Betrieb genommen werden.

Nun ist auch das Kraftwerk Grono komplett repariert. Dank des grossen Kraftwerkparks hätten die Produktionsausfälle relativ gut kompensiert werden können, schrieb die Axpo weiter.

Überschwemmungen und Gerölllawinen zerstörten im Juni 2024 Teile des Misox und unterspülten die Autobahn A13 bei Sorte GR. Das Unwetter führte zu Todesopfern und Verletzten.

Ein Jahr nach der Unwetterkatastrophe rechnete das Misox mit Kosten von 84 Millionen Franken für Wiederaufbau und Sicherheitsmassnahmen.