DE
FR
Abonnieren

Unfall
Kind wird in Klosters GR von Auto angefahren und leicht verletzt

Ein 51-jähriger Mann hat am Donnerstag in Klosters ein 8-jähriges Kind angefahren. Der Junge wurde bei der Kollision gemäss der Polizei leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in das medizinische Zentrum des Ortes gebracht.
Publiziert: vor 21 Minuten
Kommentieren
Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt den genauen Unfallhergang.
Foto: Kantonspolizei Graubünden
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Ein 8-jähriger Schüler wollte vor einem stehenden Schulbus eine Strasse überqueren, wie die Kantonspolizei Graubünden am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Gleichzeitig überholte ein 51-jähriger Mann mit seinem Auto den Kleinbus und es kam zur Kollision.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen