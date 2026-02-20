Unfall Kind wird in Klosters GR von Auto angefahren und leicht verletzt

Ein 51-jähriger Mann hat am Donnerstag in Klosters ein 8-jähriges Kind angefahren. Der Junge wurde bei der Kollision gemäss der Polizei leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in das medizinische Zentrum des Ortes gebracht.