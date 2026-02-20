Unfall
Kind wird in Klosters GR von Auto angefahren und leicht verletzt
Ein 51-jähriger Mann hat am Donnerstag in Klosters ein 8-jähriges Kind angefahren. Der Junge wurde bei der Kollision gemäss der Polizei leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in das medizinische Zentrum des Ortes gebracht.
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Ein 8-jähriger Schüler wollte vor einem stehenden Schulbus eine Strasse überqueren, wie die Kantonspolizei Graubünden am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Gleichzeitig überholte ein 51-jähriger Mann mit seinem Auto den Kleinbus und es kam zur Kollision.