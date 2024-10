Am Mittwoch ist am Oberalppass ein Auto heftig verunfallt. Der Fahrzeuglenker wurde schwer verletzt.

Unfall in Tschamut GR

Diesen Hang stürzte der Autofahrer hinab. Foto: Kantonspolizei Graubünden

Janine Enderli Redaktorin News

Ein 60-jähriger Autofahrer fuhr am Mittwoch um 9.15 Uhr auf der Oberalpstrasse H19 von der Passhöhe talwärts in Richtung Sedrun GR. In einer Linkskurve oberhalb Tschamut kollidierte sein Auto mit dem rechtsseitigen Bündnerzaun und stürzte anschliessend rund 30 Meter einen Abhang hinunter.

Arbeiter einer nahen Baustelle sicherten das Auto gegen ein weiteres Abstürzen und leisteten Erste Hilfe. Unterstützend im Einsatz standen zehn Angehörige der Strassenrettung Sursassiala, die gemeinsam mit der Rega-Crew und dem Rettungsdienst Surselva den schwer verletzten Mann bargen.

Nach der notfallmedizinischen Versorgung vor Ort wurde der Verletzte ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt den genauen Unfallhergang.