In Surava GR hat sich in der Nacht auf Montag ein Lieferwagen überschlagen. Der Fahrer hatte keinen gültigen Führerausweis. Auf der vereisten Fahrbahn verlor er die Kontrolle, fuhr eine Böschung hinauf und überschlug sich.

Das Auto – ein Totalschaden. Foto: Kantonspolizei Graubünden

Auf einen Blick Lieferwagen überschlägt sich in Surava GR, Fahrer ohne Führerausweis

Fahrer verlor Kontrolle auf vereister Fahrbahn, totaler Schaden

Marian Nadler Redaktor News

In der Nacht auf Montag hat sich auf der Landwasserstrasse in Surava GR ein Lieferwagen überschlagen. Der Mann am Steuer (37) hatte keinen Führerausweis. Das schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung.

Er fuhr am Montag kurz nach Mitternacht von Surava kommend über die Hauptstrasse H417 in Richtung Tiefencastel. Auf der vereisten Fahrbahn verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug, kam rechts von der Strasse ab und fuhr eine Böschung hinauf. Anschliessend überschlug sich der Lieferwagen zurück auf die Strasse. Dabei wurde die Fahrerkabine eingedrückt und total beschädigt.

Der durch eine Drittperson alarmierten Patrouille der Kantonspolizei Graubünden konnte der Fahrzeugführer keinen Führerausweis zeigen. Abklärungen haben ergeben, dass der Unfallfahrer lediglich im Besitz eines Führerausweises der Kategorie Mofa (M) ist, welcher ihm jedoch im Jahr 2001 entzogen wurde.