Italiener dreht am Radio und kracht in Lastwagen

Nach dem Unfall mussten die Einsatzkräfte sich um den auslaufenden Diesel kümmern. Foto: Kapo Graubünden

Darum gehts Auto kollidierte mit Sattelmotorfahrzeug auf Malojastrasse, Diesel lief aus

Italienischer Fahrer bediente Radio und geriet auf Gegenfahrbahn

Ein Italiener (33) fuhr am Mittwoch gegen 12.30 Uhr von Maloja kommend über die Hauptstrasse H3 talwärts in Richtung italienische Grenze. In Stampa nahm der 33-Jährige ausgangs einer langgezogenen Linkskurve eine Bedienung am Radio vor und kam über die Strassenmitte hinaus.

Dabei kollidierte das Auto mit dem entgegenkommenden Sattelmotorfahrzeug eines 51-Jährigen. Durch die Kollision wurde der Treibstofftank des Sattelschleppers beschädigt und es lief eine grössere Menge Diesel aus.

Mit Pumpwagen im Einsatz

Die Strassenrettung der Feuerwehr Bregaglia verhinderte, dass der auslaufende Treibstoff in einen nahe gelegenen Bach floss. Unterstützt wurden die 17 Einsatzkräfte der Feuerwehr durch acht Leute der ABC-Wehr des Feuerwehrstützpunktes St. Moritz. Zur Beurteilung eines möglichen Umweltschadens wurde ein Mitarbeiter des Amtes für Jagd und Fischerei beigezogen.

Für die Fahrbahnreinigung standen Mitarbeitende des Tiefbauamtes Graubünden sowie eine private Firma mit Pumpwagen im Einsatz. Zudem unterstützte ein Gemeindefunktionär der Gemeinde Bregaglia die Arbeiten auf der Unfallstelle. Die Kantonspolizei Graubünden sperrte für kurze Zeit die Kantonsstrasse in beide Fahrtrichtungen.