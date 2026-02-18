Zwei Kinder wurden am Dienstag in der Fussgängerzone von St. Moritz von einem Auto erfasst. Der Wagen rutschte auf der winterlichen Strasse zurück. Die Geschwister aus der Ukraine wurden verletzt und ins Spital gebracht.

Kinder, 6 und 14 Jahre alt, ins Spital Samedan gebracht

Daniel Macher

Am Dienstag sind in der Fussgängerzone von St. Moritz Dorf zwei Kinder von einem Auto angefahren worden. Laut der Kantonspolizei Graubünden hielt ein 60-jähriger Mann kurz nach 13 Uhr sein Fahrzeug, um Personen aussteigen zu lassen.

Beim Anfahren blockierten die Räder auf der winterlichen Strasse, das Auto rutschte zurück und erfasste ein ukrainisches Geschwisterpaar im Alter von 6 und 14 Jahren. Die beiden wurden in eine Fensterfront gedrückt und mittelschwer verletzt.

Eltern und Passanten betreuten die Kinder, bis Rettungsteams der Oberengadiner Rettung eintrafen. Die beiden wurden ins Spital Samedan gebracht. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft, wie es zu dem Unfall kommen konnte.