Bei einem schweren Verkehrsunfall in Silvaplana kollidierten am Dienstagabend zwei Autos. Fünf Personen wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Kantonspolizei Graubünden untersucht die Unfallursache.

Beim Unfall wurden fünf Personen verletzt. Foto: Kapo Graubünden

Darum gehts Zwei Autos kollidierten in Silvaplana, fünf Personen wurden verletzt

Unfall ereignete sich auf der Hauptstrasse bei Pass Mels

28-jähriger Italiener und vierköpfige Schweizer Familie in Spitäler gebracht

Um 20 Uhr fuhr ein Italiener (28) am Dienstag auf der Hauptstrasse in Richtung Maloja. Bei der Örtlichkeit Pass Mels kollidierte er auf der Gegenfahrbahn mit einem entgegenkommenden Personenwagen, in dem eine vierköpfige Familie in Richtung St. Moritz fuhr.

«Alle am Unfall beteiligten Personen wurden verletzt», wie die Kantonspolizei Graubünden am Mittwoch mitteilt. Die Rega brachte den Italiener ins Kantonsspital Graubünden nach Chur.

Die Schweizer Familie wurde von zwei Teams der Rettung Oberengadin medizinisch betreut und ins Spital nach Samedan überführt. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt die Unfallursache.