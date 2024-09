In Scuol GR rutschte ein Auto am Samstagmorgen einen Abhang hinunter und überschlug sich. Zeugen befreiten den Fahrer aus dem Wrack. Er wurde verletzt und ins Kantonsspital Chur geflogen. Die Kantonspolizei Graubünden untersucht den Unfall.

Kurz zusammengefasst Auto überschlägt sich und landet auf Dach in Scuol GR

Hilfsbereite Zeugen befreien den verletzten Fahrer aus dem Auto

Unfall passierte am Samstagmorgen gegen 8 Uhr Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Marian Nadler Redaktor News

Am Samstagmorgen gegen 8 Uhr manövrierte ein Mann (68) mit seinem Personenwagen in der Nähe eines Hauses in Scuol GR. Das Fahrzeug kam auf der schneebedeckten Wiese ins Rutschen und stürzte einen steilen Abhang hinunter. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach liegend an einer Baumaschine, welche unterhalb auf einem Parkplatz abgestellt wurde, zum Stillstand.

Mehrere Menschen konnten den Unfall beobachten und eilten zur Hilfe. Die hilfsbereiten Personen konnten eine Seitenscheibe einschlagen und dem Lenker aus dem Fahrzeug helfen.

Durch den Unfall zog sich der Mann Verletzungen zu. Das schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung. Er wurde nach der medizinischen Erstbetreuung eines Teams der Rettung Scuol mit der Rega ins Kantonsspital nach Chur geflogen. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die genauen Umstände des Verkehrsunfalls ab.