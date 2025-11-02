79-Jähriger prallt mit Auto in Brückengeländer

Der Wagen des 79-jährigen Lenkers prallte auf einem Fuss- und Radweg in ein Brückengeländer.
Foto: Kantonspolizei Graubünden
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Der Fahrer war um 15.20 Uhr auf der Hauptstrasse von Bellinzona in Richtung San Vittore unterwegs, wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte. Bei der Anfahrt zu einer Linkskurve kam er rechts von der Fahrbahn ab. Sein Auto geriet über einen abfallenden Grünstreifen auf einen parallel zur Hauptstrasse geführten Rad- und Fussweg und kollidierte mit einem Brückengeländer.