Bei einem Unfall in San Carlo wurde ein Mädchen verletzt. Die 13-Jährige war auf dem Fussgängerstreifen, als sie von einem Auto erfasst wurde.

Unfall in San Carlo GR

Das verletzte Mädchen wurde in ein Spital gebracht.

Eine Frau (80) fuhr am Freitag gegen 13.15 Uhr auf der Hauptstrasse H29 talwärts in Richtung Poschiavo. In San Carlo übersah sie eine 13-Jährige, die auf dem Fussgängerstreifen die Strasse überqueren wollte.

Das Mädchen wurde vom Auto erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Poschiavo leisteten anwesende Personen Erste Hilfe. Anschliessend wurde die Verletzte mit dem Rettungswagen zu weiteren medizinischen Massnahmen ins Spital nach Poschiavo überführt. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Unfallursache ab.