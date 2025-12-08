Am Sonntagabend ist in Pontresina GR ein Auto auf der schneebedeckten Strasse ins Rutschen gekommen und unter einer geschlossenen Barriere gelandet.

Georg Nopper Redaktor News

Ein Italiener (22) ist am Sonntag kurz nach 19.30 Uhr vom Bernina Hospiz talwärts in Richtung Pontresina GR gefahren. Als sich beim Bahnübergang Montebello die Barriere senkte, wollte er auf der schneebedeckten Strasse anhalten. Doch er hatte Sommerpneus montiert.

Das Auto kam beim Bremsmanöver ins Rutschen und kam unter der gesenkten Barriere auf dem Bahntrassee zum Stillstand. Es wurde daraufhin von einem in Richtung Pontresina fahrenden Zug gerammt.

Insassen blieben unverletzt

Die beiden Fahrzeuginsassen konnten das Auto anschliessend selbständig verlassen, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Sie blieben unverletzt.

Das Fahrzeug wurde total beschädigt. Es musste durch Mitarbeiter der Rhätischen Bahn, einen Abschleppdienst und die Kantonspolizei Graubünden geborgen werden.