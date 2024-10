Ein Senior ist am Dienstagmittag bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen.

Unfall in Parpan GR

Bei dem Unfall kam der Mann ums Leben. (Symbolbild) Foto: Kapo GR

Johannes Hillig Redaktor News

Ein Mann (83) war am Dienstagmittag mit Arbeiten in einem Käsekeller in Parpan GR beschäftigt. Dabei kippte ein mit Käselaiben gefülltes Regal um und klemmte ihn zwischen diesem sowie einem weiteren Regal ein.

Ein Familienangehöriger hielt Nachschau nach dem Mann und fand ihn leblos auf. Der 83-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er ums Leben kam.