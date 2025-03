Am Samstagmittag ereignete sich bei Marmorera GR ein schwerer Motorradunfall. Die Kantonspolizei Graubünden untersucht den Unfallhergang.

Unfall in Marmorera GR

In dieser Kurve kam es zu einem heftigen Unfall. Foto: Kantonspolizei Graubünden

Valentin Köpfli Redaktor News

Am Samstagmittag ist es auf der Julierstrasse GR zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und Personenwagen gekommen. Der Motorradlenker wurde dabei mittelschwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein österreichischer Motorradlenker (33) kurz nach 12.15 Uhr mit seinem Motorrad auf der Nationalstrasse N29 von Bivio GR kommend in Richtung Tiefencastel GR. Kurz nach dem Stausee Marmorera kam es in einer Kurvenkombination zu einer heftigen seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden Personenwagen.

Der mittelschwer verletzte Motorradfahrer wurde vor Ort durch ein Team der Rettung Mittelbünden notfallmedizinisch versorgt und anschliessend ins Spital nach Thusis überführt. Der Personenwagenlenker (47) und seine Beifahrerin (50) blieben unverletzt. Das Auto und auch das Motorrad mussten durch den Abschleppdienst abtransportiert werden. Für die Reinigung der Fahrbahn standen Mitarbeiter des Tiefbauamtes Graubünden im Einsatz. Der genaue Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei Graubünden abgeklärt.