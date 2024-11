500 Kilo schwerer Metallträger fällt auf Arbeiter (38)

In Flims GR kam es zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein Metallträger fiel auf das Bein eines Mannes. Der 38-Jährige musste ins Kantonsspital nach Chur gebracht werden.

Unfall in Flims GR

Dieser 500 Kilogramm schwere Metallträger fiel am Montag in Flims GR einem Arbeiter auf das Bein. Foto: Kantonspolizei Graubünden

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein 500 Kilogramm schwerer Metallträger ist am Montag in Flims einem 38-jährigen Arbeiter auf das Bein gefallen. Ein Arbeitskollege fuhr den Verletzten daraufhin ins Tal, wo er von einem Rettungsteam ins Kantonsspital nach Chur gebracht wurde.

Der 38-Jährige sei an einem Gebäude am Grauberg damit beschäftigt gewesen, den Metallträger mit einem Schneidbrenner von einer Metallstruktur zu lösen, wie die Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Als sich der Träger löste, erfasste er das Bein des Arbeiters.