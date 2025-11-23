Darum gehts
- Kleinbus kippt in Davos, Insassen bleiben unverletzt
- Fahrzeug prallt gegen Mauer und landet auf der Seite
- Landwasserstrasse für 1,5 Stunden gesperrt wegen Unfall
Am Samstagnachmittag befuhr ein 47-jähriger Fahrzeuglenker zusammen mit einem Beifahrer die Landwasserstrasse in Davos Wiesen Richtung Tiefencastel GR.
Bei einem Linkskurvenausgang gelangte der Kleinbus an den rechten Fahrbahnrand und weiter auf ein angrenzendes, mit Schnee versetztes Wiesenbord.
Auf Seite gekippt
Aufgrund der Restgeschwindigkeit kollidierte der Kleinbus zunächst mit einer mit einem Geländer versehenen, ansteigenden Mauer und wurde in einer Kipp-Bewegung auf die Fahrbahn zurückgeschleudert, wo er final in Seitenlage zum Stillstand kam. Die beiden Insassen konnten das beschädigte Fahrzeug unverletzt verlassen.
Durch die Endlage inmitten der Fahrbahnen bedingt musste die Landwasserstrasse während rund eineinhalb Stunden gesperrt werden. Im Einsatz standen neben der Kantonspolizei Graubünden auch Angehörige der Strassenrettung Davos.