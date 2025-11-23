Ein 47-jähriger Fahrer verlor in Davos Wiesen die Kontrolle über seinen Kleinbus. Das Fahrzeug kippte nach einer Kollision mit einer Mauer auf die Seite.

Kleinbus prallt in Mauer und wird auf Fahrbahn geschleudert

Der Kleinbus liegt auf der Strasse. Foto: Kantonspolizei Graubünden

Darum gehts Kleinbus kippt in Davos, Insassen bleiben unverletzt

Fahrzeug prallt gegen Mauer und landet auf der Seite

Janine Enderli Redaktorin News

Am Samstagnachmittag befuhr ein 47-jähriger Fahrzeuglenker zusammen mit einem Beifahrer die Landwasserstrasse in Davos Wiesen Richtung Tiefencastel GR.

Bei einem Linkskurvenausgang gelangte der Kleinbus an den rechten Fahrbahnrand und weiter auf ein angrenzendes, mit Schnee versetztes Wiesenbord.

Auf Seite gekippt

Aufgrund der Restgeschwindigkeit kollidierte der Kleinbus zunächst mit einer mit einem Geländer versehenen, ansteigenden Mauer und wurde in einer Kipp-Bewegung auf die Fahrbahn zurückgeschleudert, wo er final in Seitenlage zum Stillstand kam. Die beiden Insassen konnten das beschädigte Fahrzeug unverletzt verlassen.

Durch die Endlage inmitten der Fahrbahnen bedingt musste die Landwasserstrasse während rund eineinhalb Stunden gesperrt werden. Im Einsatz standen neben der Kantonspolizei Graubünden auch Angehörige der Strassenrettung Davos.