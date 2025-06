Unfall in Chur 11-jährige Velofahrerin prallt mit Auto zusammen

In Chur ist am späten Samstagnachmittag eine 11-jährige Velofahrerin mit ihrem Fahrrad seitlich in ein Auto geprallt. Das Mädchen kam zu Fall und zog sich Verletzungen zu.

Publiziert: vor 36 Minuten