Am Mittwoch starb in Andiast im Kanton Graubünden eine 91-jährige Frau. Wie die Bündner Kantonspolizei am Donnerstag schreibt, leitete die 91-jährige Einheimische eine Vieherde in einem Engpass, als diese auf eine Alp getrieben wurde. Die Frau versuchte, ersten Erkenntnissen zufolge, die Herde gegen 7 Uhr am Mittwochmorgen durch die Strasse zu lenken.

Wie die Polizei weiter schreibt, stürzte die Frau und wurde von den Tieren überrannt. Ihr Sohn fand die Seniorin reglos am Boden liegend und alarmierte die Rettungskräfte. Trotz Reanimationsversuchen des Rettungsdienstes erlag die Frau noch vor Ort ihren Verletzungen.