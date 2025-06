In Alvaneu Dorf wurde am frühen Sonntagmorgen ein schwer verletzter Fahrradfahrer gefunden. Trotz sofortiger Reanimationsversuche verstarb der 51-jährige Mann noch am Unfallort. Die Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft Graubünden ermitteln zu den genauen Umständen.

Die genauen Umstände sind noch unklar. Foto: Kapo GR

51-jähriger Mann mit E-Bike am Dorfrand in einer Wiese entdeckt

Johannes Hillig Redaktor News

Am Sonntag kurz nach Mitternacht lag ein Mann (51) am Boden, einige Meter entfernt lag dessen E-Bike, am Dorfrand von Alvaneu Dorf in einer Wiese bei der Örtlichkeit Pardi.

Umgehend wurden die Rettungskräfte aufgeboten. Ein Ersthelfer begann mit der Reanimation beim am Kopf schwer verletzten Mann. Diese wurde durch eine Rega-Crew und ein Team der Rettung Mittelbünden weitergeführt.

Der Mann verstarb noch vor Ort. Die genauen Umstände werden durch die Kantonspolizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Graubünden abgeklärt.