Nach einem Badeunfall in Davos musste ein Bub reanimiert werden. Der 12-Jährige wurde im Anschluss mit der Rega ins Kantonsspital Chur geflogen.

Der Bub lag regungslos auf dem Schwimmbeckenboden. Foto: Kantonspolizei Graubünden

In Davos GR hat sich am Samstagnachmittag ein Unfall ereignet, bei dem ein 12-jähriger Bub in ärztlicher Behandlung gebracht werden musste. Nach der Reanimation vor Ort konnte die Rettung die Erstversorgung übernehmen.

Der Verunfallte und sein Kollege waren im Hallenbad in Davos und vergnügten sich beim Badespass. Plötzlich bemerkte der Kollege, dass der Bub regungslos auf dem Schwimmbeckenboden lag. Es wurde sofort Hilfe gerufen und unverzüglich barg der Bademeister den Knaben und begann ihn zu reanimieren.

Der Verunfallte wurde mit der Ambulanz in kritischem Zustand ins Spital Davos und von dort mit der Rega ins Kantonsspital nach Chur gebracht. Die Kantonspolizei Graubünden untersucht, wie es zum Unfall gekommen ist.